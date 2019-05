Cristian Imparato e Guendalina Canessa ieri sera in giardino hanno parlato del loro lavoro e di come fanno a tirare avanti. Il primo ha confessato di abitare ancora a casa dei genitori, mentre la seconda, gongolando, ha risposto che è riuscita a vivere di rendita dalla sua partecipazione al Grande Fratello del 2007 fino ad oggi.

“Quando sono uscita dal Grande Fratello ho passato un periodo che mi chiedevano una foto anche mentre mangiavo, le facevo addirittura con il boccone in bocca. Non ho mai detto di no ad una foto con un fan. Sono riuscita a campare di rendita fino ad oggi grazie al mio Grande Fratello, arrivai in finale, quei tre mesi di visibilità mi hanno fatto fare un sacco di serate, venivo sballottolata qua e là negli alberghi, da sola, ma ho sempre detto sì. Il mio unico rimpianto? Non aver messo un caz*o da parte”.