Cristian Imparato è convinto che Michael Terlizzi sia omosessuale e dopo aver indagato interrogando Gianmarco Onestini, lo ha chiesto pure al diretto interessato facendolo turbare e non poco.

“Hai mai capito il motivo per cui in 32 anni non ti è mai andata bene una storia? – ha chiesto Cristian Imparato a Michael Terlizzi – è come se tu non ci sapessi fare in alcuni modi […] Ho paura a dirtele io queste cose, perché ognuno di noi.. Tu sei tanto fragile dentro e la stai mascherando. Immaginati uno come te: fragile ma chiaro, chiaro in tutti i sensi. Mi manca la chiarezza da parte tua. Lo capisci che non ti voglio fare uno sgambetto ma ti voglio aiutare? Non fare caso al contesto, stai parlando con me: ti vedo come un fratello, mi attaccherei a te e ti abbraccerei per ore, vorrei capire dov’è che stai male? E’ come se tenessi una parte dentro di te che sia negativa o positiva, ma è repressa dentro. Non affronti quello che hai dentro e campi di altro. Io penso che tu il problema lo sai e lo snobbi, è questa la cosa che mi fa imbestialire”.