Cristian Imparato è convinto che Michael Terlizzi sia gay e nonostante lui gli abbia detto di essere felicemente etero, il cantante è rimasto fermo nella sua posizione e confrontandosi con Guendalina Canessa ha avuto la sua prova.

Secondo il racconto di Guendalina, infatti, alcuni suoi amici fidati le avrebbero parlato della presunta omosessualità di Michael.

“Io con Michael mi freno perché lui è tanto frenato – ha dichiarato Cristian Imparato – però vedi oggi il bacio (allude al bacio a stampo che gli ha rubato, ndr)… Piano piano! Se devo conquistare o se voglio conquistare una cosa devo fare step by step. Mi dispiace che lui c’ha sta roba, da una parte sento che ha qualcosa che deve ancora uscire, poi per chi lo è (gay, ndr) è ancora più facile. Tu senti la mia stessa cosa? (chiede a Guendalina, ndr) è giusto spronarlo in senso positivo, perché lui è molto sensibile. Io penso e credo che qui non farà mai un’apertura del genere. Nel corso piglierà una piega diversa”.