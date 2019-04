Cristian Imparato durante la seconda notte nella casa del Grande Fratello si è lasciato andare a delle confessioni con Gennaro Lillio e Michael Terlizzi e – parlando delle sue varie ospitate a Domenica Live e Live Non è la d’Urso – l’argomento è ricaduto su Karina Cascella.

“Sono sempre andato a parlare di estetica e molti dicevano che un cantante non dovrebbe fare questo. Ma io mi diverto, perché non avrei dovuto? Mi piace l’estetica“, ha confessato Cristian Imparato, applaudito da Michael Terlizzi “Sei molto bravo, hai la cazzima, esci bene nei confronti televisivi“. Anche Gennaro Lillio ha poi detto la sua citando l’acerrima nemica di Cristian, Karina Cascella, etichettandola di fronte a lui come una grande.



“E’ una stron*a cornutazza napoletana, abbiamo battibeccato. Poi sui social ti ritrovi la gente che dice che sono stato arrogante, vorrei vedere loro se si fanno mettere i piedi in testa”.

Cristian a quel punto ha letteralmente sbottato offendendo l’opinionista di Barbara d’Urso:

Ed a questo punto non vedo l’ora di assistere al confronto fra Cristian e Karina proprio nel salotto del Grande Fratello, soprattutto alla luce del fatto che il cantante avrebbe confessato all’ex fidanzato di essere ricorso alla chirurgia estetica, teoria da sempre sostenuta dalla Cascella e smentita da Imparato.

Cristian che parla di Karina dicendo “stronza, cornutazza” CAFFEUCCIO ALLERT #gf16 pic.twitter.com/VYPiULH5bz — Antonio🌈🌹 (@Antonio98x) 9 aprile 2019

Cristian Imparato che chiama Karina Cascella “grande stronza, cornutazza napoletana” BENE BENEEEE FACCIAMO ENTRARE ANCHE KARINA #GF16 — Eugenio (@eu_genio91) 9 aprile 2019