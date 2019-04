Ieri sera durante la seconda puntata del Grande Fratello, Barbara d’Urso ha mostrato a Cristian Imparato un gossip lanciato a Pomeriggio 5 da Guendalina Tavassi.

Nel video in questione si è visto la Tavassi rivelare in diretta televisiva che il suo parrucchiere ha avuto una relazione con Imparato, confermando in un secondo momento gli interventi di chirurgia estetica a bocca e zigomi.

La reazione di Imparato è stata tutto fuorché composta: “Ma chi è questa Guenda? Ma cosa ha fatto nella vita? Ma chi gliele ha fatte queste confidenze?” ed ovviamente la risposta della Tavassi non è tardata ad arrivare al grido di ‘Da che pulpito viene la predica‘.

“Ero al ristorante, torno a casa e vedo questo che parla di me. Cristian Imparato che dice chi è Guendalina Tavassi, ma tu stai ora nella casa dove io stavo 10 anni fa, lui famoso per aver cantato una canzone 20 anni fa con l’apparecchio fisso ai denti, ora è tornato in tv x dire che non è rifatto e viene a dire a me chi è Guendalina Tavassi. E poi sta sputando nel luogo dove sono stata. Io il programma l’ho fatto 10 anni fa e non ero famosa per le punturine, ora sì ma lo dico senza problemi, perché lui non lo dice?”.

Poi fa una proposta a Barbara d’Urso:

“Io voglio andare là e portare un chirurgo estetico. Voglio entrare nella casa solo per presentarmi e per fargli gli onori di casa dato che là sono stata per 6 mesi, lui non si sa se dura neanche sta settimana la cosa bella è che non sa il mio nome ma il mio cognome sì.. Io invece il tuo me lo sono ‘imparato’.”.

Ovviamente spero che Barbara accetti