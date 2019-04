La scorsa settimana Guendalina Tavassi ha parlato di un flirt tra Cristian Imparato e il suo parrucchiere.

Ieri notte dopo la diretta, il cantante ha minimizzato la frequentazione con il parrucchiere di Guendalina (che sui social ha attaccato Cristian per una sua frase).

“Ma è stata una cosa leggerissima, lui si era invaghito di me. Questa è la verità. Lui continuava a scrivere, scrivere e scrivere. Io gli ho detto ‘guarda tra noi non ci potrà mai essere nulla, tu stai a Roma e io a Palermo. Gli dicevo che non andava bene. Io ho sempre messo le cose in chiaro. Lui è andato in tv a dire che abbiamo avuto una storia d’amore? Ma sta bene? Ma gli manca qualche rotella? Lui sa cos’è una storia d’amore? Poi manda la Tavassi a fare da difensore. Ma gli attributi dove li hai? Perché non è venuto lui qui in stanza? Perché c’è il marcio. Invece è venuta a parlare l’altra, poretta pure lei. La pochezza, la pochezza, questa è solo pochezza.”