Ieri pomeriggio Deianira Marzano ha rivelato l’esistenza di una conversazione tra Cristian Gallella e un’ex attrice di film per adulti.

Poco dopo Tara Gabrielletto ha chiesto all’opinionista di Pomeriggio 5 di avere questo audio, per capire cosa avesse fatto il marito.

Adesso a parlare è il diretto interessato dal suo profilo ufficiale:

“Volevo precisare che quanto pubblicato dalla sig.ra Deianira Marzano è del tutto infondato. Non ho mai tradito mia moglie. Le conversazioni a cui fa riferimento (riferite al 2016 e stranamente soltanto oggi pubblicate) sono state mantenute da me con questa persona in un clima di amicizia. tanto è vero che non c’è mai stato nessun incontro di persona. È evidente che tale notizia serve solo a fornire visibilità a chi l’ha diffusa. Non tutti comprendono la gravità di tale diffusione in considerazione del fatto che io sono felicemente sposato. A tal proposito mi sono riservato le eventuali opportune azioni legali a difesa e tutela della mia persona e del mio matrimonio”.

Non penso che Gallella abbia visto le storie di Deianira, perché lei non ha mai parlato di tradimento. A quanto mi risulta la Marzano ha anche sottolineato che la donna misteriosa e Cristian non si sono mai incontrati di persona.

Le dichiarazioni di Deianira su Cristian Gallella.