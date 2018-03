Ok, erano più di dieci anni che non mi interessavo alle vicende amorose di Albano Carrisi (da quando fu lasciato in diretta da Loredana Lecciso), ma questa volta torno a parlarne perché è in corso un dramma vero e proprio fatto di gente incinta, spioni ed hacker.

Il tutto è iniziato a Storie Italiane di Eleonora Daniele che ha mostrato una foto di Cristel Carrisi con una pancia sospetta. “Cristel Carrisi è incinta?” a chiederselo, oltre la Daniele, anche tutto il pubblico di RaiDue.

La foto mostrata a Storie Italiane era stata trovata sul profilo Instagram dell’ipotetica neo-mamma, ma quando è andata in onda Cristel ha deciso di rimuoverla.

Alla luce di quanto accaduto, Loredana Lecciso (che non era stata invitata al matrimonio fra Cristel Carrisi e Davor Luksis) ha scritto su Facebook:

“Sì, è vero. E’ incinta di un maschietto, nascerà ad aprile. Ditelo ai giornalisti, fare girare la foto e la notizia. Io non vi ho detto nulla”.

Ma se la matrigna l’attacca, la mamma la difende: Romina Power – che pare abbia un riavvicinamento con Albano – ha infatti commentato stizzita su Instagram:

“Ma come si permette!”

Ovviamente il commento di Romina dopo poche ore è stato rimosso perché Loredana Lecciso si è “scusata” dichiarando che in realtà è stato un hacker a pubblicare il post su Cristel Carrisi.

Finito qua? Ovviamente no, perché pare che Loredana Lecciso abbia intenzione di querelare Romina Power colpevole di aver pubblicato un falso:

Ecco la nota dei suoi legali:

Sul profilo del social network Instagram della sig.ra Romina Power è apparso un post a contenuto altamente e gravemente diffamatorio e lesivo della persona e della immagine della sig.ra Loredana Lecciso. Tale post, verosimilmente ascrivibile ad ignoti, si è esplicato nella divulgazione di notizie false non provenienti dalla sig.ra Loredana Lecciso, con l’aggravante della indebita appropriazione della sua identità. La sig.ra Loredana Lecciso, turbata e legittimamente infastidita dall’accaduto, rende noto che per il tramite dei propri avvocati porrà in essere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, a tal fine riservandosi di adire tutte le vie legali, sia in sede civile che in sede penale.

Ma che ne sanno i Kardashian, noi abbiamo i Karrisi!