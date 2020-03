L’Ajax non rinnoverà il contratto ad Abdelhak Nouri, il giocatore 22enne vittima nel luglio del 2017 di un ictus durante un’amichevole col Werder Brema e col contratto in scadenza nel giugno 2020. A quanto riporta il quotidiano olandese ‘Telegraaf’ il giocatore classe 1997, tornato a casa nei giorni scorsi dopo essersi risvegliato dal coma, aveva un tacito accordo coi lancieri per un prolungamento del contratto per un’altra stagione salvo la comunicazione tempestiva dell’interruzione del rapporto di una delle parti, ma i problemi economici dell’Ajax, dovuti al financial fair play e all’emergenza coronavirus, hanno portato la società ad avvertire la famiglia del centrocampista cresciuto nel vivaio dell’Ajax sulla decisione.

L’Ajax resterà comunque al fianco del giocatore che ha già aiutato in tutto il percorso di riabilitazione. Nouri ha subito dei danni cerebrali permanenti ma sta facendo progressi importanti, è consapevole di dove si trova e comunica con la famiglia reagendo agli stimoli esterni.







Fonte