Andrea Crisanti e Alberto Zangrillo nello studio di Lucia Annunziata. I due esperti, punti di riferimento di media e pubblico nei mesi dell’emergenza coronavirus, si esprimono rispondendo alle domande durante Mezz’ora in più. Zangrillo, come è noto, circa un mese fa ha destato scalpore affermando che “il virus clinicamente non esiste più”. “Tutti gli indicatori sono positivi. Non posso dire che il virus non torni tra qualche mese, ma il mio dovere è dire una parola di saggezza agli italiani. Il messaggio per me è assolutamente rassicurante e corrisponde ad una chiara evidenza clinica e quindi scientifica”, dice Zangrillo, prorettore dell’Università San Raffaele di Milano.

