Gli asintomatici tornano ancora una volta al centro del dibattito per il loro ruolo nell’epidemia di Covid-19, dopo che ieri Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per il coronavirus, ha invitato a concentrarsi sui pazienti sintomatici, sottolineando come sia “raro che un soggetto asintomatico infetti un altro individuo, dai dati pubblicati” disponibili. Ma il virologo italiano Andrea Crisanti non ci sta. “Penso che sia una stupidaggine – commenta all’Adnkronos Salute il direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova e direttore dell’Unità operativa complessa di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera patavina – Gli asintomatici trasmettono e basta, questa è la realtà“.

