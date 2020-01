Sono 969 i reati con matrice discriminatoria commessi nel 2019. Un dato in calo rispetto al 2018, in cui se ne erano registrati 1.111 e in ulteriore diminuzione rispetto al 2017 (1048), quando c’era stato però un notevole aumento rispetto al 2016, che si era chiuso con 736 crimini d’odio. È quanto emerge dal report fornito dal Dipartimento di pubblica sicurezza all’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce) e ottenuto combinando le segnalazioni Oscad (Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori) e i dati del ‘Sistema di Indagine-Sdi’. I dati relativi al 2019 non sono ancora consolidati e potrebbero subire lievi variazioni.

