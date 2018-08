Crepe su ponte a Pozzuoli, chiuso e riaperto

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il ponte della Domitiana è stato chiuso e, dopo i controlli, riaperto. A far scattare le verifiche le segnalazioni di alcuni residenti circa la presenza di alcune crepe sulla struttura in località Licola nel comune di Pozzuoli (Napoli). “E’ stato compiuto un lavoro preciso per garantire la sicurezza della strada grazie anche alla presenza dell’ingegnere Sarno della Città Metropolitana”, dichiara il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia. “Grazie a un fondamentale e attento gioco di squadra – aggiunge Figliolia – è stata riaperta l’importante arteria. I tecnici hanno assicurato la staticità del ponte”. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune di Pozzuoli, l’Ufficio segnaletica, la Polizia municipale puteolana e i Vigili del fuoco.