Bisoli nuovo allenatore

Rastelli, Baroni, Rastelli-bis, Bisoli. Non c’è pace in casa Cremonese: la società grigiorossa ha infatti esonerato Massimo Rastelli. L’ex allenatore del Cagliari, che aveva iniziato la stagione, era stato già sollevato dall’incarico lo scorso 8 ottobre, per poi essere richiamato a inizio gennaio dopo i deludenti risultati di Marco Baroni.

Adesso l’ennesimo ribaltone dopo la sconfitta casalinga 2-3 contro l’Empoli nel turno infrasettimanale di martedì. Rastelli, una volta tornato, ha ottenuto un solo successo contro il Trapani, tre pareggi contro Venezia, Entella e Cittadella e tre sconfitte contro Crotone, Empoli e Spezia (nel recupero dello scorso 11 febbraio). Il nuovo allenatore sarà Pierpaolo Bisoli, si aspetta solo il via libera del Padova, società con cui è ancora sotto contratto. La Cremonese attualmente si trova al 17° posto in classifica, in piena zona play-out, a -6 dalla salvezza.