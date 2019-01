PER LA prima volta un gruppo di scienziati ha creato in laboratorio vasi sanguigni umani perfetti. Questo potrebbe avere un impatto importantissimo sulla ricerca di nuovi trattamenti contro una serie di, incluso i. Permetterà infatti di studiare e testare nuovi farmaci molto più facilmente. “Essere in grado di costruire vasi sanguigni umani come organoidi a partire da cellule staminali è un punto di svolta”, dice l’autore senior dello studio Josef Penninger, direttore del Life Sciences Institute presso la University of British Columbia. “Ogni singolo organo nel nostro corpo – continua – è collegato al sistema circolatorio. Questo potrebbe potenzialmente consentire ai ricercatori di svelare le cause e i trattamenti per una varietà di malattie vascolari, come il, le malattie cardiovascolari, i problemi di guarigione delle ferite, ictus, cancro e, naturalmente, il diabete”. Per riuscire nell’impresa, i ricercatori hanno sviluppato un metodo per coltivare “organoidi” tridimensionali di vasi sangigni umani, utilizzando una capsula di Petri. Un organoide è una struttura tridimensionale derivata da cellule staminali che imita un organo e che può essere utilizzato per studiare gli aspetti di quell’organo in una capsula di Petri. Questi cosiddetti “organoidi vascolari” possono essere coltivati usando le cellule staminali in laboratorio e sembrano in grado di imitare in modo sorprendente la struttura e la funzione dei veri vasi sanguigni umani.

Quando i ricercatori hanno trapiantato gli organoidi nei topi, hanno scoperto che si sono sviluppati in vasi sanguigni umani perfettamente funzionanti tra cui arterie e capillari. La scoperta dimostra che è possibile non solo progettare organoidi di vasi sanguigni da cellule staminali umane, ma anche che è possibile coltivare un sistema vascolare umano funzionale in un’altra specie. Questa tecnologia rivoluzionaria, descritta sulla rivista Natural, ha anche rivelato un nuovo percorso per prevenire potenzialmente quei cambiamenti pericolosi nei vasi sanguigni, ovvero le principali cause di morte e morbilità tra i diabetici. I ricercatori hanno esposto gli organoidi dei vasi sanguigni ad un ambiente “diabetico” in una capsula di Petri. “Sorprendentemente, abbiamo potuto osservare una massiccia espansione della membrana basale negli organoidi vascolari”, spiega Reiner Wimmer, il primo autore dello studio e ricercatore post dottorato presso l’IMBA.

“Questo tipico ispessimento della membrana basale è sorprendentemente simile al danno vascolare riscontrato nei pazienti diabetici”, aggiunge. I ricercatori hanno quindi cercato composti chimici che potrebbero bloccare l’ispessimento delle pareti dei vasi sanguigni. Così hanno scoperto che nessuno degli attuali farmaci antidiabetici ha avuto effetti positivi su questi difetti dei vasi sanguigni. Tuttavia, hanno scoperto che un inibitore della -secretasi, un enzima, ha impedito l’ispessimento delle pareti dei vasi sanguigni, suggerendo che potrebbe essere utile nel trattamento del diabete. I ricercatori dicono che i risultati potrebbero consentire loro di identificare le cause alla base della malattia vascolare e potenzialmente sviluppare e testare nuovi trattamenti per i pazienti con diabete. “La cosa più entusiasmante del nostro lavoro è che siamo riusciti a produrre vere e proprie cellule del sangue umane dalle cellule staminali – conclude Wimmer – I nostri organoidi assomigliano in larga misura ai capillari umani, anche a livello molecolare, e ora possiamo usarli per studiare le malattie dei vasi sanguigni direttamente sul tessuto umano”