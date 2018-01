Google rilascia un importante aggiornamento per la tastiera Gboard, che ora integra un vero e proprio tool per la creazione delle GIF animate.

Gboard è una tastiera che offre diverse funzioni, come le parole consigliate da poter selezionare in alto e il motore di ricerca integrato: cliccando sul logo di Google, è possibile effettuare vere e proprie ricerche, visualizzare i risultati principali e condividerli nell’app in cui stiamo chattando. E’ anche possibile cercare nuove emoji o GIF da pubblicare immediatamente con un click. Inoltre, con Gboard è possibile cercare e condividere negozi e ristoranti vicini, video e immagini, previsioni meteo, notizie e articoli, risultati sportivi e qualunque risultato di ricerca Google. Si possono poi inserire nuove emoji e digitare velocemente facendo scorrere il dito da una lettera all’altra.

Grazie a questo update, la tastiera Gboard integra una nuova icona che apre il tool per creare le GIF. Il tool permette di utilizzare la fotocamera per creare una GIF personalizzata. E’ anche possibile alternare fotocamera posteriore e fotocamera anteriore durante la creazione della GIF.

Gboard è disponibile gratuitamente su App Store.