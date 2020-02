Federica Brignone trionfa nella combinata alpina di Crans Montana e conquista la leadership della Coppa del Mondo. La 29enna valdostana si impone in 1’56″24 precedendo l’austriaca Franziska Gritsch (1’57″16) e la ceca Ester Ledecka (1’58″06). Decima l’altra azzurra Laura Pirovano (2’00″52). Grazie ai 100 punti odierni Brignone scavalca Mikaela Shiffrin dal primo posto della classifica generale di coppa del mondo, diventando la nuova leader assoluta grazie ai suoi 1298 punti, 73 in più della statunitense che per motivi personali (perdita del padre) non prende il via a una gara dallo scorso 26 gennaio a Bansko. Il tutto per merito di una doppia prova fantastica: la prima, quella in superG, nettamente dominata e conclusa con 58 centesimi di vantaggio sulla migliore delle altre, la slovacca Vhlova; la seconda, quella in slalom, a lei meno congeniale, controllata in maniera magistrale grazie anche al nuovo regolamento che le ha permesso di scendere per prima.

Fonte