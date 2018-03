E quando pensi che Craig Warwick (che mi ha bloccato sui social per un motivo assurdo) non ne possa sparare altre, lui arriva e ti stupisce, questa volta in un’intervista rilasciata al settimanale Mio ha rivelato di essere stato amico di Lady Diana.

Ma aspettate, il bello deve sempre arrivare.

Regia il bollino CHOC, grazie.

Secondo l’Olga Fernando degli angeli, la principessa del Galles gli avrebbe predetto che sarebbe sbarcato in Honduras a L’Isola dei Famosi.

“Mentre ero seduto in riva in mare, un giorno mi è venuto in mente che la mia amica Lady Diana mi aveva predetto che sarei andato all’Isola, prima di morire in quel tragico incidente. Aveva una sensibilità particolare, sentiva le cose, aveva un dono speciale. Quando ho conosciuto Lady Diana, lei mi aveva detto che aveva fatto un sogno nel quale ero su una spiaggia, su un’isola con acqua azzurra e sole forte. Quando ho conosciuto Enzo e sono andato a vivere con lui in Sicilia, a Sciacca, pensavo che Lady D si riferisse a questo evento e invece no. Lady D mi ha anche detto che vedeva intorno a me persone ostili, gente che litigava con me e che non era carina. Si riferiva proprio all’Isola. Io la sento molto vicina a me, anche è il mio angelo. Lei aveva una sensibilità molto particolare, sentiva le cose, aveva un dono speciale”.