Arresti nell’inchiesta sul crack della ‘Banca Sviluppo Economico s.p.a.’ (‘Banca Base’). I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale etneo nei confronti di 2 persone (arresti domiciliari per il presidente del Cda e il direttore generale) indagate, in concorso, con altre 18 per bancarotta fraudolenta, falso in prospetto, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza e aggiotaggio per fatti attinenti allo stato d’insolvenza dichiarato dal Tribunale civile di Catania nel dicembre 2018 e confermato in appello nell’aprile 2019.

