Vittoria di misura della Juventus che supera 2-1 in casa il Bologna, conquistando la quinta vittoria di fila in serie A, la sesta contando la Champions League. I bianconeri soffrono contro i rossoblù, ben disposti in campo e decisi a giocarsela a viso aperto al cospetto dei primi della classe, ma conquistano tre punti fondamentali per mantenere la vetta della classifica, dove guidano con 22 punti, 4 in più dell’Inter impegnata domani in trasferta contro il Sassuolo. I felsinei restano fermi a quota 9 in decima posizione. A decidere il match le reti di Ronaldo e Pjanic, per gli ospiti inutile rete di Danilo. Nel recupero dubbi per un tocco di gomito di De Ligt nella propria area, giudicato involontario dal Var e recriminazioni rossoblù per una traversa di Santander.

