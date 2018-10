CR7 e il presunto stupro: spunta l'accordo segreto

(Fotogramma)

Un accordo messo nero su bianco con cui Cristiano Ronaldo avrebbe comprato il silenzio di Kathryn Mayorga sulla presunta violenza subita dalla donna in un hotel di Las Vegas nel 2009. E’ quanto pubblicato oggi dalla rivista ‘Der Spiegel’, che la settimana scorsa ha sollevato il caso diffondendo le accuse della modella statunitense. Nei documenti firmati nel gennaio 2010, a pochi mesi dal presunto stupro, la Mayorga si impegnava a tacere sull’accaduto dietro un compenso pari a 375mila dollari, accettando così di far cadere tutte le accuse. Dal canto suo Ronaldo, oltre al versamento della somma, accettava di fornire alla donna i risultati di un test all’Hiv.

Secondo quanto ricostruito dalle Spiegel, poche ore dopo la presunta violenza la ragazza si sarebbe recata dalla polizia per denunciare il caso, rifiutandosi però di fare nomi, parlando genericamente di un celebre atleta. Ora, a nove anni di distanza, la stessa Mayorga ha raccontato di aver taciuto per “paura di essere attaccata dai fan” del calciatore portoghese e di aver trovare il coraggio di uscire allo scoperto solo in seguito al movimento #MeToo.

Tanto che ora Ronaldo è oggetto di una causa civile depositata dall’accusatrice in un tribunale distrettuale del Nevada la scorsa settimana, sebbene il calciatore juventino abbia sempre negato le accuse. “Considero lo stupro un crimine abominevole contrario a tutto ciò che sono e in cui credo – ha scritto qualche giorno fa su Twitter, respingendo le accuse mosse a suo carico – Non alimenterò il circo mediatico, creato da coloro che vogliono cercare di promuoversi a mie spese. Aspetterò con serenità l’esito di qualsiasi tipo di indagine – ha aggiunto il cinque volte pallone d’oro – perché nulla pesa sulla mia coscienza”.