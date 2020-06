La ritirata del virus dall’Italia “continua. Anche oggi cala il numero totale dei ricoverati in terapia intensiva per Covid-19, da 408 a 353, quindi di ben 55 unità, e siamo ora all’8,7% del picco. Scende anche il numero dei ricoveri ospedalieri totali (da 5.916 a 5.742, quindi di altre 174 unità) mentre i casi attivi totali scendono da 39.893 a 39.297, quindi di altre 596 unità. Sono dati che indicano come le riaperture del 4 e del 18 maggio non abbiano minimamente scalfito il trend verso la risoluzione dell’epidemia”. Lo sottolinea il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, nella sua rubrica social ‘Pillole di ottimismo’.

