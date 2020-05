Screening di massa per la ricerca degli anticorpi contro il nuovo coronavirus in 4 Comuni fra quelli colpiti prima dall’epidemia di Covid-19: Castiglione D’Adda nel Lodigiano, Carpiano nel Milanese, Vanzaghello in provincia di Varese e Suisio nella Bergamasca. L’università Statale di Milano annuncia l’avvio, oggi, del “primo studio di sieroprevalenza Sars-Cov-2 in Lombardia”. Un progetto condotto dal Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche ‘L. Sacco’ dell’ateneo, diretto dall’infettivologo Massimo Galli, e da Medispa, azienda che sviluppa tecnologie per la prevenzione e la salute. L’idea è quella di “creare modelli in grado di stimare la reale estensione dell’infezione sul territorio e la proporzione di casi sintomatici e gravi sul totale delle infezioni”.

