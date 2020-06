“La pandemia da Covid-19 in quanto dovuta ad un virus nuovo, finora sconosciuto, si può ben inquadrare tra le malattie emergenti” dinanzi alle quali però “l’approccio riduzionistico, che si concretizza di volta in volta, nella ricerca di farmaci specifici e vaccini, non sempre ottiene risultati”. Di qui l’importanza di un diversa prospettiva, di tipo “olistico ed ecologico alle malattie, con il recupero della consapevolezza storica come punto di partenza fondamentale per comprendere i fenomeni nella loro complessità” perché “la globalizzazione potrebbe aver reso quanto mai necessario superare in ambito medico la logica del riduzionismo”. E’ l’analisi di Francesco Lopez, storico della scienza, che in un contributo postato su Facebook propone una riflessione sul coronavirus attraverso un excursus sulle zoonosi, le malattie infettive che si trasmettono dagli animali vertebrati all’uomo, e sul concetto di patocenosi.

