Si guadagna le pagine di ‘Nature’ il caso di Vo’ Euganeo, comune padovano che ha fatto scuola nella gestione dell’epidemia di Covid-19, diventando un laboratorio a cielo aperto per lo studio del coronavirus Sars-CoV-2. Lo studio condotto fra gli altri da Andrea Cristanti, noto come uno dei padri del modello veneto contro l’emergenza, indica innanzitutto che oltre il 40% delle infezioni da Covid-19 sono asintomatiche. Secondo: non risultano differenze significative di carica virale tra sintomatici e asintomatici, suggerendo la potenziale contagiosità anche di chi contrae il virus con scarsi sintomi o nessuno. Terzo: i bambini si confermano in qualche modo ‘resistenti’ all’infezione, pure se vivono accanto a familiari che si sono ammalati.

