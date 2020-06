“Non vedo correlazioni con la Spagnola: è molto improbabile che a settembre arrivi una nuova ondata. Peraltro non ci sono basi scientifiche per affermare una cosa del genere. Piuttosto, tra novembre e dicembre, con l’arrivo del freddo, mi aspetto una sovrapposizione con la classica sindrome influenzale, che in quel periodo si presenta sempre. E’ normale che oggi ci siano piccoli focolai in giro per l’Europa: la gente ha ricominciato a viaggiare per lavoro e ci si sposta per le vacanze. L’importante è tenere monitorato il territorio e non abbassare la guardia”. Lo dice il professor Francesco Le Foche, immunologo clinico, responsabile del Day hospital di Immunoinfettivologia del Policlinico Umberto I di Roma in un’intervista al quotidiano Libero.

Fonte