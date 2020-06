In calo gli italiani attualmente positivi a Covid, 19.573. Secondo i dati aggiornati al 23 giugno, la percentuale sulla popolazione nazionale è pari allo 0,03%, mentre era lo 0,4% la settimana scorsa. Si registra un forte decremento in Piemonte, passato dallo 0,08% (al 16 giugno) allo 0,04% di questa settimana, nelle Marche (dallo 0,07% allo 0,03%) e in Emilia-Romagna (dallo 0,05% allo 0,02%). Quest’ultima si piazza anche sotto la media nazionale (0,03%). Sono alcuni dei dati emersi della 13.esima puntata dell’Istant Report Covid-19 realizzato dall’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica (Altems).

