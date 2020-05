Un anticorpo monoclonale identificato per la prima volta nel sangue di un paziente guarito dalla Sars nel 2003, si è rivelato in grado di inibire i coronavirus ‘cugini’, incluso Sars-Cov-2, causa della pandemia di Covid-19. L’anticorpo, chiamato S309, è ora protagonista di un percorso rapido di sviluppo e test presso l’azienda Usa Vir Biotechnology, e il prossimo passo è quello di possibili studi clinici. I risultati della ricerca di laboratorio sull’anticorpo S309 sono descritti su ‘Nature’ dal team di David Veesler della School of Medicine dell’Università di Washington, e Davide Corti di Humabs Biomed Sa, una consociata di Vir.

