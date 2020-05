Aiutare oltre 1 milione di bambini italiani dall’altra “pandemia”: quella della malnutrizione e dalla carenza di cibo, ancora più accentuata a causa dell’emergenza sanitaria e sociale, dettata dal Covid-19. È questo l’obiettivo di “United4ourFuture – Take Care & Stay United”, campagna di solidarietà alimentare online destinata a supportare i più piccoli, da 1 a 14 anni.

La campagna intende dare un contributo concreto: per un mese, con un semplice click sul portale https://united4ourfuture.org sarà possibile aderire all’iniziativa “mettendo nel carrello” prodotti di primo consumo e dare sostegno ai più piccoli. Una spesa libera che Banco Alimentare provvederà a distribuire alle famiglie dei bambini.

Sono infatti state pesantissime, in questo periodo di “lock down”, le conseguenze per le famiglie già in difficoltà. È questo un segnale drammatico del rischio di povertà minorile sommersa nella nostra società che oggi colpisce 1 milione 260 mila bambini (dati Istat 2018), destinati a esplodere nell’arco dei prossimi mesi con un andamento simile a quello seguito alla crisi economica del 2008. Difficoltà nutrizionali (e non solo) tuttavia generalizzate, tanto che le richieste di aiuto a Banco Alimentare hanno registrato +20-30% in un solo mese, anche da famiglie insospettabili non più in grado di sostenere i bisogni primari dei figli.

L’iniziativa è promossa da Lundbeck Italia S.p.A. e Unes Supermercati, in collaborazione con Edra S.p.A e in favore di Banco Alimentare. A supportare l’iniziativa vi è anche HBA Milan Chapter (Healthcare Businesswomen’s Association).