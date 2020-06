I risultati europei

I pazienti che soffrono di artrite reumatoide, spondiloartrite o vasculiti hanno un rischio maggiore di contrarre Covid-19 o di stare peggio una volta contratta l’infezione? E i farmaci che si usano che impatto hanno sulla malattia? Sono le domande che medici e pazienti si sono posti fin dai primi giorni della pandemia. Per rispondere era necessario registrare tutti i casi e confrontarli. Lo ha fatto per prima al mondo la Società Italiana di Reumatologia, creando il registro italiano, così come la European League Against Rheumatism, la Società scientifica europea, nel suo recente congresso annuale, organizzato in maniera virtuale. L’analisi dei dati italiani e internazionali sono confortanti: i pazienti reumatologici non hanno un rischio maggiore di contrarre il virus e i principali farmaci usati nel trattamento di queste patologie non peggiora la prognosi dei pazienti.

Il registro Eular raccoglie oltre 600 casi riportati a livello internazionale, di cui 250 italiani. “I dati indicano che la terapia con farmaci antireumatici che modificano la malattia – come gli antimalarici o il metrotexato – da soli o in combinazione con farmaci biologici, come gli inibitori TNF-alpha, o l’assunzione di farmaci anti-infiammatori non sono associati con una maggior rischio di ospedalizzazione”, ha spiegato Pedro Machado, responsabile del registro Eular durante la conferenza stampa del congresso. “L’assunzione di inibitori di TNF-alpha è invece addirittura associata a una riduzione della probabilità di ospedalizzazione mentre nessuna correlazione è stata riscontrata per i farmaci antimalarici. Al contrario, il trattamento con più di 10mg di prednisone al giorno è associato a un rischio maggiore”. In generale solo meno della metà dei pazienti ha dovuto essere portato in ospedale e il 9% è deceduto. Una percentuale che non va però interpretata come una fotografia esatta dell’impatto di Covid-19 sui pazienti reumatologici perché i casi compresi nei registri sono in media quelli più gravi.

I risultati italiani

Il primo Paese a creare un registro è stata l’Italia, dove già nella prima decade di marzo i reumatologi hanno iniziato a raccogliere i casi. “I primi dati analizzati sono relativi a 165 pazienti di cui oltre l’80% proviene dalle Regioni del Nord più colpite dalla pandemia: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto”, ha spiegato Luigi Sinigaglia, Presidente nazionale della Sir, in una conferenza stampa on line. Le patologie al momento dell’infezione erano: artrite reumatoide (35%), spondiloartrite (21%), connettiviti (19%) e vasculiti (12%). Più del 50% dei malati presentava almeno due comorbidità. I pazienti inclusi nello studio erano per il 70% ricoverati in ospedale e nel 7% dei casi si è resa necessaria la ventilazione meccanica in terapia intensiva. “La maggior parte dei pazienti registrati aveva malattia attiva e non era in remissione. Un dato che indica ancora una volta come proseguire con le terapie reumatologiche prescritte e non modificare il trattamento in atto sia fondamentale”, ha sottolineato ancora il presidente.

Idrossiclorochina sì o no

La reumatologia è stata al centro dell’attenzione soprattutto nelle prime fasi della pandemia, in quanto molti farmaci utilizzati per il trattamento di alcune patologie reumatologiche sono stati proposti anche per contrastare gli effetti dell’infezione virale. “Clorochina e idrossiclorochina sono due molecole da anni utilizzate in reumatologia e di recente sono state sperimentate per la prevenzione o il trattamento di infezioni da Covid-19. La loro efficacia in realtà è risultata ridimensionata e adesso idrossiclorochina e clorochina non sono consigliate per uso comune al di fuori di studi approvati e tuttora in corso”, ha spiegato Guido Valesini, vicepresidente Sir. Peraltro dai dati preliminari del Registro italiano risulta che ben il 16% dei malati assumeva idrossiclorochina e questo non ha impedito l’infezione. “Anche altre terapie normalmente impiegate nel trattamento di malattie autoimmuni reumatologiche sono state sperimentate contro il Coronavirus”, ha aggiunto Valesini. “E’ il caso dei farmaci inibitori di interleuchina 6 e del TNF-alfa. Potrebbero per la loro potente azione anti-infiammatoria avere un ruolo nella terapia dell’infezione. Tuttavia mancano al momento risultati definitivi”.

Gli studi italiani

I reumatologi sono stati coinvolti in diversi studi clinici e la Sir se ne è fatta promotrice di due, approvati da Aifa, sull’impiego di un ben noto farmaco reumatologico, la colchicina. “Insieme ad altre Società scientifiche abbiamo disegnato due studi, uno per i pazienti ospedalizzati e l’altro per pazienti positivi ma a casa con sintomi lievi”, ha spiegato Roberto Gerli, Presidente eletto Sir. “Così cercheremo di analizzare la potente azione anti-infiammatoria di questo farmaco nei casi più gravi e anche in quelli più lievi per evitare l’ospedalizzazione”.

Per facilitare il rapporto con i malati, la Sir avvierà poi nelle prossime settimane un nuovo progetto di telemedicina. Attraverso una piattaforma specifica sarà possibile organizzare tele-visite reumatologiche e rendere possibile lo scambio di informazioni cliniche tra personale sanitario e paziente. “E’ un esperimento interessante che auspichiamo possa presto essere esteso”, sottolinea Giandomenico Sebastiani, Segretario generale Sir. “L’emergenza Coronavirus ha dimostrato come si possono sfruttare alcuni sistemi di telemonitoraggio domiciliare per la gestione dei malati cronici da remoto. Si tratta però di strumenti supplementari al controllo medico diretto che deve comunque restare la base imprescindibile nel rapporto con il paziente”.