C he c osa c’entra la chirurgia plastica con il coronavirus? In teoria poco, i n pratica abbastanza per salvare letteralmente la pelle dei pazienti ricoverati . Pazienti che , tra le tante problematiche, possono incappare anche in piaghe da decubito, necrosi cutanee e lesioni alle labbra a causa del sondino .

In corsia

Con gli interventi di chirurgia estetica praticamente sospesi e quelli di ricostruttiva limitati alle urgenze (oncologiche, in genere), «oggi molti chirurghi plastici », spiega Francesco D’Andrea, presidente della Sicpre , la S ocietà italiana di chirurgia plastica , « sono al lavoro come volontari nei reparti in cui sono ricoverati pazienti con coronavirus ». D opo rapidi corsi di formazione e seguendo le indicazioni d e i colleghi in corsia , aiutano a somministrare terapie e a svolgere esami ai degenti per Covid-19 , oltre a tranquillizzarli e a metterli in contatto con i parenti . Ma soprattutto , come sottolinea Francesco Klinger, responsabile di chirurgia pla stica al San Giuseppe di Milano e in questi giorni volontario in sub-intensiva alla MultiMedica di Sesto San Giovanni, «i l nostro intervento serve a limitare danni estetici di cui la persona beneficerà una volta guarit a . N onostante nel quadro generale della patologia possano apparire un problema minore, che non compromette la vita del paziente, i danni alla pelle, se non trattati, rischiano di lasciare cicatrici . E spesso riguardano il volto».

«T emevo di non essere utile, ma mi sbagliavo », racconta il collega Guido Cornegliani , chirurgo plastico di 34 anni attivo sempre alla MultiMedica di Sesto San Giovanni , che due volte a settimana lascia il suo reparto per salire al quarto piano , area Covid-19. « Sono diverse le lesioni da decubito, sacrali, dei gomiti o dei talloni di cui soffre chi è stato a lungo intubato supino oppure del volto o delle ginocchia per chi è stato prono». La posizione a pancia in giù, nata dall’intuizione di un medico milanese , è in effetti tipica dei pazienti con coronavirus perché migliora l’ossigenazione dei polmoni quando sono sottoposti a ventilazione meccanica. «Per evitare piaghe gli infermieri girano più volte i degenti , usano materassi antidecubito e medicazioni preventive simili a cuscinetti », spiega, «m a un paziente può rimanere intubato anche diverse settimane e le lesioni sono quasi inevitabili».

Cancellare i segni

Anche su pelli giovani. C ome quella di un ragazzo di Codogno di 38 anni, uno dei primi ad ammalarsi, che il chirurgo incontra in reparto dopo settimane di intensiva: necrosi della punta del naso, per posizione prona e mascherina, e della labbra , causa il sondino naso-gastrico . «Grazie all’intervento con bisturi – se il danno è superficiale si elimina la parte di pelle non più vitale, quella che rimanendo schiacciata a lungo non riceve più sangue e va in necrosi – ha ripreso un aspetto normale e », è rimasto stupito Cornegliani , « mi ha ringraziato come se fossi il suo salvatore. I o , salvatore ».

Le tracce lasciate dai caschi

Dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le strutture più colpite dall’epidemia, il direttore di chirurgia plastica Marcello Carminati ha dovuto fare i conti anche con ferite cutanee nate dall’utilizzo prolungato di caschi C- Pap .? «Legati sotto le ascelle possono generare lesioni ascellari o alle spalle », spiega . «M olte siamo riuscite ad evitarle utilizzando preventivamente medicazioni specifiche e cuscinetti ». ? L ’emergenza ( « q ui è come se fosse caduto un meteorite» ) e i lunghi ricoveri hanno causato anche nei pazienti bergamaschi ulcere e piaghe da decubito.? « Il coronavirus », chiarisce il chirurgo , « ha colpito numerosi anziani , la cui pelle è sensibile e fragile , soprattutto nel caso di quelli con patologie pregresse sottoposti a cure cortisoniche . Basta poco per danneggiarla, figuriamoci ricoveri di settimane » . Ma Carminati ha operato anche una ragazzina di 14 anni, con un danno cutaneo penetrato fino all’osso : « è stata ricovera ta supina per quasi quattro settimane , ma grazie a un’accurata pulizia chirurgica e al la copertura della cavità con lo spostamento di pelle dai glutei, tutto si è risolto».











