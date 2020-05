Riecco il pangolino: il mammifero a scaglie, detto anche formichiere squamoso, torna sotto la lente degli scienziati impegnati a trovare le tessere mancanti nel complicato puzzle Covid-19. L’animale – additato mesi fa da uno studio della South China Agricultural University come possibile ospite intermedio del nuovo coronavirus, il ponte che avrebbe permesso il salto di specie dal pipistrello all’uomo – ora viene descritto su ‘Frontiers in Immunology’ come un possibile alleato dell’uomo nella lotta alla malattia da Sars-CoV-2. A quanto pare, infatti, il pangolino nasconde un segreto: non possiede sistemi di difesa contro le infezioni virali, ma misteriosamente le tollera. Serbatoio di microbi, protetto dai loro effetti.

