Custodia per iPhone 7 / iPhone 8 Flip Cover Portafoglio Portacarta libretto PU Pelle Plastica Funzione Supporto con Copertina Schermo Protettivo

Caratteristiche del prodotto:

*Stile fashion e moderno con il design sottile

*Protegge il cellulare dagli sporchi e il polvere

*Funzione di supporto ti permette di vedere un film e fare una chiamata video in un modo comodo

*Può essere usato come un portafoglio o portacarta. Quando esci, basta portare il tuo cellulare

*Si apre o si chiude facilmente

Contenuto della confezione:

1x Cover Flip per iPhone 7 / iPhone 8

1x Penna Capacitiva

1x Pellicola Protettiva HD

1x Kit di Pulizia[Misura Precisa]: Progettato specificamente per iPhone 7. Taglia tutti i fori per tasti, ingressi e uscita del suono perfetti e precisissimi.

[Specchio Elettrolito]: La superficie a specchio elettrolito illustra la tua bellezza, rende il tuo cellulare elegante e luminoso. Riflette i colori dell’ambiente quindi va perfetta in qualsiasi occasione.

[Protezione]: E la cover flip protegge anche lo schermo. Permette il tuo cellulare non danneggiato da caduta, urto o graffio.

[Dissipazione di calore]: Il materiale plastico rigido è ultra leggero, ultra sottile e con una buona dissipazione del calore. Protegge il cellulare dai graffi e dagli sporchi,nello stesso tempo, non dà il peso aggiunto e evita il surriscaldamento del cellulare.

[Funzione di Supporto]: Espande altre funzioni per il tuo telefono. Libera le tue mani quando vedi un film o fai una chiamata video col tuo cellulare.