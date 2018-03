Cova porta il panettone a Dubai: ha aperto il locale con vista sul Burj Khalifa, la torre più alta del mondo

Cova ha aperto a Dubai. Il marchio – duecento anni di storia e una pasticceria nel cuore di Milano, in via Montenapoleone – è stata acquisita dal marchio del lusso Lvmh. E dopo aver aperto a Monte Carlo in società con Flavio Briatore, il marchio sbarca negli Emirati Arabi in una location d’eccezione: una terrazza esterna di 100 metri quadrati con vista sulle Dubai Fountains, l’Opera House e Burj Khalifa, la torre più alta al mondo e uno spazio interno arredato nello stile del locale milanese, con lo storico pavimento in mosaico, specchi dorati, divani in velluto, eleganti lampadari in cristallo e il tradizionale bancone in marmo Italiano.

Nel menù piatti tipici milanesi con aggiunte che soddisferanno i palati più esigenti degli emirati, oltre a un’ampia selezione di brioches e di pasticceria fresca. L’apertura era prevista per il mese di gennaio, ma è stata posticipata a causa di una data incerta per l’apertura dei negozi che – assieme a Cova – sarebbero stati inaugurati nella nuova estensione della ‘Fashion Avenue’ del Dubai Mall.

La pasticceria Cova ha aperto a Monte Carlo: la videocronaca di Briatore su Facebook

“Le

nostre ricette, tramandate di generazione in generazione, hanno attraversato due secoli di storia e non vediamo l’ora di offrire un tocco di tradizione italiana a Dubai – aveva commentato Paola Faccioli, Ceo di Cova – e di condividere il nostro famoso Panettone artigianale con la clientela internazionale, esigente e raffinata di una delle città più aspirazionali al mondo. Il nostro desiderio è diventare ambasciatori del Made in Italy in Medio Oriente” .