“Per il 15 marzo abbiamo proclamato lo sciopero generale dei lavoratori di tutta la filiera delle costruzioni: dell’edilizia, del cemento, dei lapidei, dei laterizi, del legno-arredo. Questo perché veniamo da anni di crisi, in cui la politica ha in qualche modo ‘scelto’ di abbandonare le politiche industriali per questo settore. E invece per ripartire servono investimenti, pubblici e privati, e subito”. Cosi Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil, intervistato da Adnkronos/Labitalia, sullo sciopero generale dei lavoratori delle costruzioni, proclamato da Fillea con Filca Cisl e Feneal Uil per venerdì 15 marzo, con manifestazione nazionale a Roma a piazza del Popolo a partire dalle 9,30. Una crisi, quella delle costruzioni, che presenta numeri da ecatombe. “In questi dieci anni -racconta Genovesi- abbiamo perso nelle costruzioni 800mila posti di lavoro, 600mila nell’edilizia e 200mila nella produzione di materiali. Abbiamo perso una capacità produttiva del 50%, un dato quasi da guerra mondiale, e il settore delle costruzioni, che fino al 2010 pesava per il 15% del Pil, oggi pesa per poco più del 7%”.

