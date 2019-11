“Noi abbiamo fatto una simulazione: anche solo sbloccando, nei prossimi 3 anni, il 30% delle opere pubbliche finanziate, si creerebbero tra i 180-250mila nuovi posti di lavoro” nelle costruzioni, “più l’effettivo moltiplicativo che hai, perché una volta che c’è una nuova ferrovia, una nuova strada, è la competitività di quel distretto industriale che cresce. Per questo, noi scendiamo in piazza il prossimo 15 novembre: non vogliamo soldi in più sugli appalti pubblici, ma che i 150 miliardi di euro che già ci sono siano spesi subito e bene”. E’ chiaro, con Adnkronos/Labitalia, il messaggio al governo di Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil, che per il 15 novembre ha proclamato, con Feneal Uil e Filca Cisl, la mobilitazione del settore delle costruzioni con manifestazioni in 100 piazze italiane.

