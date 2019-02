Dal 2008 al 2017 sono oltre 3,4 milioni i posti di lavoro persi nel settore delle costruzioni a livello europeo, di cui 539 mila solo in Italia. E mentre gli altri Paesi dell’area euro hanno visto, dopo la crisi, un aumento degli occupati nel settore edile, il Belpaese ha continuato a perdere posti di lavoro registrando un esiguo aumento di 5 mila unità nel 2017. E’ la fotografia scattata dall’osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, nel report ‘Edilizia, una crisi inarrestabile’, sugli effetti della crisi nel settore edile negli anni 2008-2018, e che sarà presentato domani a Genova in occasione di ‘Verso il Festival del lavoro’, l’evento di anteprima della decima edizione del Festival del Lavoro, che si terrà a Milano dal 20 al 22 giugno 2019. L’evento nel capoluogo ligure, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine e dalla Fondazione Studi, oltre a manifestare la vicinanza della categoria alla città dopo il crollo del Ponte Morandi, vuole tenere alta, spiegano i professionisti, l’attenzione sull’urgenza di un piano per ritornare a investire in infrastrutture per far ripartire economia e lavoro.

Fonte