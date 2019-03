“Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene”. Poche semplici parole, affidate ad un tweet a quattro mesi dall’incidente che lo ha visto coinvolto e in cui una donna ha perso la vita: Michele Bravi esce per qualche attimo dal suo silenzio con un messaggio via social. E tantissimi sono i commenti dei fan arrivati in risposta, per dimostrargli affetto e per incoraggiarlo.

Lo scorso 24 novembre, il cantante aveva scelto di annullare i live previsti a Milano e a Roma nei giorni successivi. “Quanto accaduto – scriveva lo staff del cantante su Facebook – ha certamente e intimamente sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a Michele. In questo momento, nel rispetto del dolore di tutti, gli impegni professionali presi in precedenza saranno annullati”. E “vi preghiamo di rispettare il silenzio di Michele, in modo che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze”.

