Ieri sera King Maury “pungente e cattivello” come al solito, ha chiesto a Simona Ventura in che rapporti fosse adesso con Mara Venier.

Super Simo ha risposto che va tutto a meraviglia, ma dal pubblico si sono alzate delle urla: “Non è vero!”.

Quando la domanda è stata fatta a Mara la risposta non è stata esattamente la stessa.

L’articolo Costanzo chiede alla Ventura come va con Mara Venier, Simona risponde in modo “particolare” e il pubblico urla (VIDEO) proviene da BitchyF.







Fonte