Lo scorso luglio Costantino Della Gherardesca e Fedez hanno dato il via ad una catfight trash su Twitter:

C: “Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il parto. Così come non credo che abbia goduto durante il concepimento”.

F: “Puoi sempre chiederglielo se le tue notti sono turbate da questo dilemma. Ma trovarsi un hobby adatto ad una persona della tua età? Che ne so i francobolli…Sei proprio un signore 👌🏻 @CdGherardesca”.

C: “Trovo la Ferragni modernissima, post-sentimentale, degna di un’ analisi di Hiyo Steyerl e sono il suo fan numero 1. L’ assenza di emozioni per me é una virtù estremamente contemporanea. Non fraintendere @Fedez !!! Fedez!!!

A distanza di due mesi il presentatore di Pechino Express sul nuovo numero di Chi ha svelato i retroscena di quel botta e risposta ed ha assicurato che non intendeva offendere Federico. Costantino ha rivelato che i commenti rivolti al rapper erano complimenti.

“Se Fedez non l’ha presa bene? Per me quello che ho scritto era un complimento, perché nella mia mente perversa le persone eleganti non mostrano emozioni. Ad esempio ho sempre ammirato i conduttori televisivi che non esternano i loro stati d’animo.”

Chiara che non gode durante il concepimento era un complimento?



E non è nemmeno la prima volta che i due battibeccano…