Costantino Della Gherardesca, intervistato da Francesco Canino per Panorama, ha commentato il ritorno in Rai di Simona Ventura che gli ha scippato prima The Voice Of Italy (e forse in futuro pure Pechino Express).

“La nuova edizione di The Voice Of Italy? Non l’ho vista. Ma mi stanno molti simpatici Guè Pequeno e Elettra Lamborghini. Però di recente ho guardato molto Barbara d’Urso. Se guardo Barbara d’Urso? Sì, la amo. E poi mi sono appassionato al Prati – Gate: più che uno scandalo, lo considero un’opera d’arte moderna. Penso l’indotto giornalisti, parrucchieri, autori tv, comparse, soubrette in declino che ha lavorato e guadagnato grazie a due uomini che non esistono”.

E proprio su Pechino Express, Costantino Della Gherardesca punta i piedi.

“Non so ancora se Pechino Express lo condurrò io o Simona Ventura. Non so ancora nulla. Ubbidendo al volere del pubblico, che mi chiede di rifarlo, partirei anche domani. Ma la scelta spetta alla Rai e a Carlo Freccero”.

Già lo scorso aprile Costantino Della Gherardesca, sentendo rumors su un possibile cambio di conduzione per Pechino Express, ha così commentato sui social: