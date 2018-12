Costantino Della Gherardesca, intervistato da Blogo, ha commentato l’imminente ritorno di The Voice Of Italy al comando di Simona Ventura, che sarà a tutti gli effetti la prima donna a condurre il talent show dopo le esperienze di Fabio Troiano, Federico Russo e – appunto – Costantino Della Gherardesca:

“The Voice non è un programma mio, se Rai Due lo vuol far fare a Simona Ventura non ci sono problemi. Le auguro nel caso tutto il meglio e spero si diverta”.

The Voice Of Italy – come già annunciato – torna il prossimo anno (subito dopo il Festival di Sanremo) con Simona Ventura al timone. Questa notizia è stata data in anteprima da Blogo che ha scritto:

“The Voice tornerà con una edizione totalmente rinnovata, sia nei personaggi che l’animeranno, che nei contenuti, conservando solo l’ossatura del format. Cambio dunque sia per quel che riguarda la conduzione, che per quel che riguarda i coach, con un percorso narrativo che si farà ancora più intrigante, attuale e al passo con i tempi e che svilupperà diverse sinergie con il mondo dei media di oggi”

Vi ricordo che per fare The Voice Of Italy su Rai Due, Simona Ventura è stata costretta a rinunciare a La Pupa e Il Secchione, che tornerà su Italia Uno nel medesimo periodo.

A novembre avevo scritto:

Il nome di Super Simo (seppur tutt’ora non confermato), come scritto su TvBlog, avrebbe spazzato via la concorrenza: nelle scorse settimane erano infatti usciti come probabili conduttori Nicola Savino, Federica Panicucci, Federica Nargi, Paola Barale ed Emanuela Folliero.

Ora pare che Mediaset abbia chiesto a Federica Panicucci di prendere in mano il ritorno de La Pupa e Il Secchione.