(di Rossana Lo Castro) La prima canna a 14 anni per “colmare quei vuoti che ogni adolescente ha”, poi, dopo un paio d’anni, sono arrivate la cocaina e l’eroina. E con loro la tossicodipendenza. Da allora un percorso durante il quale ci sono stati “tanti fallimenti e ricadute” ma che oggi è segnato dalla luce della rinascita. Edoardo Lembo, 53 anni, è l’esempio di chi ce l’ha fatta. Di chi dal tunnel della droga e da “una vita al buio” è riuscito a uscire. “La mia famiglia mi è stata accanto, mio padre non mi ha mai mollato. Oggi per lavoro vivo quotidianamente a contatto con le sostanze stupefacenti, ma verso di loro ho un vero e proprio ripudio, mi fanno paura. E’ il segno che ho sconfitto la dipendenza“, racconta all’Adnkronos.

