di Lavinia Gerardis

Il cappello di lana calato sulla fronte, il giubbotto chiuso fino a sotto il mento, Enrico Casali preferisce stare sulla terrazza “perché – dice – così l’impatto col freddo lo sento solo una volta quando esco e poi mi abituo”. La terrazza è quella di ‘Binario 95’, il centro di accoglienza e supporto per persone senza dimora che si trova alla stazione Termini di Roma e che da qualche mese è diventato casa sua. “Ho dormito 7 mesi sui cartoni in mezzo alla strada, alla stazione Termini. Ero diventato un barbone al cento per cento: frugavo anche nell’immondizia – racconta Enrico -. In tutta la mia vita sono stato sempre io l’appoggio di tutti ma mi sono ritrovato in questa situazione in cui non vorrei mai che nessuno si trovasse perché… ho sofferto, ho sofferto tanto”. Gli occhi gli si riempiono di lacrime, Enrico si scusa: “Me vie’ da piagne”, dice in romanesco serrando le labbra prima di iniziare a raccontare la sua storia dal principio.

