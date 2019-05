“Erano tutti consapevoli che io non sapevo niente. Ma dovevo portare questa croce… Mi hanno rovinato l’esistenza, io non ho mai fatto niente. Non c’entro con le stragi. I poliziotti mi dicevano cosa dovevo dire ai magistrati e me lo facevano ripetere”. A parlare è Vincenzo Scarantino, l’ex collaboratore di giustizia che sta proseguendo la sua deposizione al processo sul depistaggio sulle indagini della strage di via D’Amelio. Sul banco degli imputati tre poliziotti, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, che facevano parte del Gruppi investigativo ‘Falcone e Borsellino’ guidato dall’allora capo della Squadra mobile Arnaldo La Barbera, deceduto nel 2002. I tre sono accusati di concorso in calunnia aggravata dall’avere favorito Cosa nostra.

