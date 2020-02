– Dino Mazzei, l’uomo scomparso venerdì scorso a Cosenza, è stato trovato morto. Secondo quanto riferito dagli investigatori, Mazzei sarebbe stato vittima di un pirata della strada, che lo avrebbe travolto per poi fuggire. Il corpo è stato ritrovato vicino al ponte di Calatrava. Stamattina, dopo la segnalazione della scomparsa, la polizia aveva sentito i familiari di Mazzei, imparentato con un collaboratore di giustizia ma del tutto estraneo ad ambienti malavitosi.

Con ogni probabilità, l’uomo aveva deciso di fare rientro a casa percorrendo una via non illuminata. Il cadavere ha una ferita profonda alla gamba sinistra. Sono in corso gli accertamenti del medico legale, mentre le indagini sono dirette dal procuratore di Cosenza Mario Spagnuolo. In mattinata la figlia di Mazzei aveva lanciato un appello su Facebook: “Ragazzi e ragazze, aiutateci a trovare Dino. Condividete tutti per favore. Da ieri non è tornato a casa”.