Sul sito della BBC è possibile accedere a una libreria da oltre 16mila campioni sonori. La licenza però limita l’utilizzo a scopi personali.

La BBC ha voluto fare un grande regalo a tutti i suoi seguaci più affezionati. Sul proprio sito internet ha infatti condiviso una libreria straordinaria, enorme, presa direttamente dal proprio archivio e comprendente più di 16mila campioni sonori.

Si tratta di suoni e rumori che riproducono momenti di vita quotidiana, azioni effettuate sui posti di lavoro, ma anche suoni esotici provenienti dal cuore delle foreste o dai deserti. Insomma, ce n’è davvero per ogni palato e per ogni utilizzo. Non fosse per la licenza…

La libreria di suoni della BBC: come ottenere la licenza

Il problema principale, per chi volesse utilizzare tali campioni a scopi commerciali, ad esempio all’interno di una canzone, per riproporre una situazione che possa introdurre o accompagnare la propria melodia, è che la licenza RemArc limita l’uso solo a ‘scopi personali, educativi o di ricerca’.

Certo, si può ottenere abbastanza facilmente la licenza, ma a partire da 5 dollari per suono. Oppure, in alternativa, si può ricorrere a pacchetti da 60 suoni fino a ottenere il libero utilizzo dell’intera libreria, a un prezzo tutto sommato ragionevole: 1999 dollari.

Tutti i suoni della libreria della BBC

Tra i tanti effetti sonori del database del broadcaster britannico ci sono cascate, rumori della giungla oppure cittadini, tamburi in lontananza o meno, vetri che si rompono, versi di animali o di bambini, motori, attrezzi e tanto altro ancora.

Qualora avessi necessità di avere un suono in particolare, oppure volessi semplicemente sbizzarrirti con questa vastissima gamma sonora, ecco il link per poter accedere alla libreria: bbcsfx.acropolis.org.uk.

Non resta che scegliere il rumore che più ti piace tra le migliaia e migliaia rese disponibili dal network. Un ‘regalo’ davvero meraviglioso per tutti i professionisti del settore musicale ma anche cinematografico, o per gli amatori che magari volessero riutilizzare tali rumori sul nuovo social network dei suoni.

