Che cos’è Radioplayer Italia: come scaricare l’app per poter ascoltare in streaming le principali radio del nostro paese.

La radio è già proiettata nel domani. Nasce Radioplayer Italia, l’app che trasporta l’ascolto radiofonico verso il futuro. Un unico mezzo per poter ascoltare in streaming le principali radio italiane.

A partire dal 28 aprile è disponibile in tutti gli store questo strumento unico e immediato che renderà l’ascolto in streaming più semplice per tutti.

Che cos’è Radioplayer Italia

Applicazione disponibile per gli smartphone e i tablet, è stata pensata e creata da PER (Player Editor Radio) per rendere più semplice l’ascolto di tutte le emittenti radiofoniche attraverso un unico player.

Si tratta del frutto della collaborazione tra PER e Radioplayer Worldwide, realtà che già collabora con emittenti radiofoniche in tutto il mondo, dal Regno Unito al Canada, passando per Spagna e Germania.

Spiega Lorenzo Suraci, presidente di PER:

“La radio si dimostra anche questa volta il mezzo più contemporaneo, capace di fare una rivoluzione culturale anche in tempo di crisi“.



FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/radio-canale-medio-altoparlanti-2588503/

Come scaricare Radioplayer Italia

L’applicazione, gratuita per tutti, non richiede all’utente la registrazione, non traccia i suoi spostamenti e non interrompe l’ascolto con alcun tipo di proposta.

Inoltre sarà compatibile con tutti i dispositivi più utilizzati: da Amazon Echo a Google Assistant, passando per Apple CarPlay, Android Auto, Chromecast e così via.

Per poterla scaricare è possibile accedere direttamente al sito ufficiale, radioplayeritalia.it, o cercarla nell’App Store e nel Play Store. Insomma, la rivoluzione digitale in Italia ha preso il via, e la radio non è assolutamente rimasta indietro, anzi, è diventata pioniera di un nuovo modo di proporsi ai propri utenti.

