Spotify Wrapped: cos’è e come funziona il riepilogo delle statistiche riguardanti l’ascolto delle canzoni e dei cantanti quest’anno.

Spotify Wrapped è il tool della famosa piattaforma di streaming musicali che permette di conoscere non solo qual è la musica più ascoltata nel mondo e nel proprio paese, ma anche qual è la musica più ascoltata da noi stessi sui nostri dispositivi.

Un tool semplicissimo da usare, molto divertente e che permette di condividere i risultati ottenuti anche sulle altre piattaforme social. Ecco tutti i dettagli sul Wrapped.

Spotify Wrapped: cos’è e come funziona

Quella del riepilogo annuale è ormai diventata una tradizione per Spotify, che da anni permette agli utenti di conoscere varie statistiche. Il funzionamento del tool Wrapped è facilissimo. Basta aprire la pagina ufficiale ad esso dedicata, associare il proprio profilo Spotify e lasciare che il computer calcoli automaticamente tutti i dati.

Terminato il calcolo, il tool mostra sedici slide, delle infografiche tramite il linguaggio più praticato dai fruitori dei social, le storie. In ognuna di queste grafiche, ricche di colori e animazioni, vengono mostrati i brani più ascoltati per stagione, l’artista più ascoltato durante l’anno, i paesi di origine degli artisti da noi ascoltati, i generi che più abbiamo amato e così via.

Inoltre, permette anche di visualizzare quanti minuti abbiamo trascorso ascoltando Spotify durante l’anno.



FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/musica-sul-tuo-smartphone-spotify-1796117/

Spotify Wrapped: condividere i risultati sui social

E non è tutto. I risultati ottenuti possono infatti essere anche condivisi attraverso i propri canali social, utilizzando i pulsanti dedicati. E per l’occasione Spotify ha anche utilizzato degli hashtag personalizzati: #SpotifyWrapped e #SpotifyWrapped2019.

Differente la condivisione a seconda però dei social. Su Instagram è possibile inserire le slide direttamente nelle storie; Facebook e Twitter permettono invece di condividere in automatico la presentazione.

Di seguito il video di Senorita di Shawn Mendes e Camila Cabello, la canzone più ascoltata nel mondo nel 2019:

