PROVARE piacere, ma non raggiungere mai l’orgasmo vaginale o clitorideo, mentre quello anale si. Può essere una questione fisica? È questo il quesito che una lettrice ha deciso di porre alla nostra esperta, la dottoressa Roberta Rossi, psicoterapeuta e sessuologa. “Con la stimolazione clitoridea, spesso al piacere si sostituisce il solletico. Provo molto piacere sia durante i preliminari che durante la penetrazione, ma mai l’apice”, scrive la donna.

L’esperta sottolinea come l’orgasmo sia un fenomeno complesso mediato da diversi fattori biologici, personali, relazionali e culturali. È difficile rispondere direttamente alla domanda se è una questione fisica o meno, perché sono necessari maggiori elementi. L’invito è riflettere su quello che lei stessa ha scritto alla dottoressa: la donna dice di provare piacere durante il rapporto, bisogna capire se questo sia soddisfacente per lei. Attenzione, infatti, a non mettere l’apice (l’orgasmo) come punto di arrivo a tutti i costi, perché questo potrebbe determinare ansia e quindi influire sul piacere stesso. Per quanto riguarda il solletico nella stimolazione clitoridea, l’invito è resistere un poco e provare ad andare oltre, magari quella sensazione di solletico si trasforma in altro.

